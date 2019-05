Cittadinanza onoraria a figli di stranieri nati a Palermo, si realizza il sogno di 71 studenti | VIDEO

I genitori di Meriam, la più piccola del gruppo, vengono dalla Tunisia ma lei è nata a Palermo 8 anni fa e sogna di diventare pediatra e di lavorare nella città in cui oggi studia con impegno per perseguire il suo obiettivo. Davide vuole diventare chef e della città in cui vive - i suoi genitori vengono dal Ghana - ama soprattutto la cucina, panelle e sfincione in primis. Richard è felice di ricevere la cittadinanza onoraria ma sulla sua identità non ha dubbi: "Alla fine siamo uguali a prescindere, siamo tutte persone, no?". Per loro e per tanti altri studenti nati a Palermo e figli di genitori stranieri - 71 in totale - si è realizzato oggi un piccolo grande sogno. Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito loro a Palazzo delle Aquile la cittadinanza onoraria della città. I bambini e le bambine studiano nelle scuole Amari-Roncalli-Ferrara; Manzoni -Impastato; Perez-Calcutta, Leonardo da Vinci, Rosolino Pilo, Rita Atria, Politeama, Nuccio e Boccone.

Presenti, tra gli altri, alla cerimonia - organizzata dalla presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con l’Unicef nell'ambito del protocollo "Città amica dei bambini e delle bambine", il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando, l'assessore alla Scuola Giovanna Marano, l'assessore alle Culture Adham Darwasha e il presidente della Consulta delle Culture, Ouattara Ibrahima Kobena.

Dal 2013 sono 556 gli alunni stranieri nati a Palermo che hanno ottenuto il conferimento. “E’ il riconoscimento di una condizione di fatto - ha dichiarato il sindaco - perché basta guardarli per scoprire che sono già palermitani: vivono la vita di Palermo, studiano a Palermo. Conferiamo questa cittadinanza onoraria a conferma che qui non esistono migranti: chi vive a Palermo è Palermitano e testimonia che l’intera città si ispira al principio “io sono persona, noi siamo comunità”, che è l’alternativa a “io sono individuo, con i suoi egoismi, noi siamo gruppo con le sue soffocanti logiche di appartenenza”.

“Per il settimo anno consecutivo organizziamo questa manifestazione che – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale - è un modo per spronare il Parlamento nazionale a prendere atto che chi nasce in Italia deve essere Italiano. È un tema che non può più essere rimandato e, al netto della legge, chi vive a Palermo viene considerato palermitano”.