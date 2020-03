VIDEO | Viale Regione, autocisterna perde carburante in strada vicino al Pagliarelli

Autocisterna perde carburante in viale Regione. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute questa mattina all'altezza del carcere Pagliarelli per effettuare il travaso del liquido restante a bordo del mezzo e per mettere in sicurezza l'area. Sarebbe bastata una scintilla per provocare un incendio di vaste dimensioni. Altri uomini del 115 hanno domato un principio d'incendio scoppiato all'interno del porto, vicino al terminal di una compagnia di navigazione dalle parti dell'ingresso Cristoforo Colombo. Le fiamme avrebbero avvolto le tubazioni di una bombola contenente acetilene.

