Chiude il ponte di via Giafar: "Pericolo crollo, impossibile rimandare lavori" | VIDEO

Operai e polizia municipale all'opera fin dalle prime ore del mattino sul cavalcavia, in corrispondenza di via Brasca, dove sono previsti interventi di manutenzione e ripristino di sezioni della struttura.

Gli agenti in servizio non avrebbero riscontrato particolari malumori da parte degli automobilisti, costretti a cambiare il loro tragitto giunti ai piedi del ponte. Per sopperire alla chiusura del tratto, saranno garantiti dei percorsi alternativi. In particolare, gli automobilisti potranno utilizzare il cavalcavia di via Papa Giovanni XXIII a Bonagia o quello di via Conte Federico, in direzione Catania.

I lavori dureranno quasi due mesi e si protrarranno fino al primo giugno. A intervenire sulla questione, contattato telefonicamente da PalermoToday, il presidente della seconda circoscrizione Mario Greco.