Bagheria, chiude il cane nel portabagagli e se ne va: arriva la polizia, denunciato | VIDEO

Alcune persone, notando la scena, hanno avvisato Enrico Rizzi, presidente nazionale del Nucleo operativo italiano tutela animali onlus.

Lo hanno fatto tempestando di messaggi privati la sua pagina ufficiale di Facebook, "punto di riferimento" per tante persone. Il leader animalista si è così subito messo in contatto con la polizia bagherese "che intervenuta sul posto non ha potuto fare altro che constatare la drammatica situazione - dice Rizzi -. I lamenti del povero animale hanno infatti attirato subito l'attenzione degli agenti che, rintracciato subito il proprietario, gli hanno intimato di liberarlo immediatamente. Il cane così è stato messo in salvo e cerca adozione (per informazioni info@noitaonlus.com), mentre l'uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di maltrattamento di animali".

"Ringrazio di cuore i cittadini che mi hanno scritto per informarmi di ciò che stava accadendo davanti ai loro occhi e non sono rimasti a guardare - dice Rizzi -. Nello stesso tempo non posso esimermi dal ringraziare veramente gli agenti che, raccolta la mia segnalazione, in pochissimi minuti sono giunti sul posto per mettere in salvo il povero cane che di fatto rischiava di morire soffocato. Ho già scritto al Questore di Palermo per comunicargli tutta la mia più profonda stima e gratitudine. Seguiremo gli sviluppi giudiziari e ci costituiremo parte civile contro la persona che ha messo in atto un gesto assolutamente folle e criminale".