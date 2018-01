C'è posta per te, coppia palermitana apre un bar grazie a Michelle Hunziker | VIDEO

La storia dei due ragazzi che sta facendo impazzire il web.

Si chiamano Giuseppe Marano e Chiara Manno e sono stati protagonisti della prima puntata della nuova stagione di C'è Posta per te, andata in onda sabato 13 gennaio ma registrata a luglio. Grazie alla trasmissione a novembre hanno aperto un bar in piazza Costanza Barbarino, in zona Mediatrice.

Giuseppe ha partecipato alla trasmissione per dichiarare, pubblicamente, alla sua fidanzata l'amore che prova per lei. Vorrebbe sposarla ma, a causa delle difficoltà economiche, non può permetterselo. Guadagna 400 euro e ogni mese risparmia 50 euro per il matrimonio. Quando aveva 11 mesi è stato abbandonato dalla madre davanti alla porta di casa della nonna, che l'ha cresciuto e mantenuto grazie alla pensione minima di 350 euro. In studio, accanto a Giuseppe, Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. La storia dei due giovani palermitani non li ha lasciati indifferenti.

"Non credo nelle casualità e mentre ascoltavo la storia - ha detto la Hunziker - ci siamo resi conto di esserci conosciuti e fidanzati nel 2011. A Palermo abbiamo concepito Sole dopo aver chiesto una grazia. Il vostro è un grande amore. La vita non è sempre stata facile ma stasera Giuseppe vuole fare un regalo a te che sei il suo angelo. Sarai protagonista di una promessa d'amore indimenticabile". Michelle ha regalato a Chiara la borsa che le regalò Tomaso, dicendo che le aveva portato fortuna e sperando che portasse fortuna anche a lei. La borsa però non è l'unica cosa che i fidanzati ha ricevuto in dono. La coppia Trussardi-Hunziker ha preso a cuore la storia dei due innamorati palermitani e ha deciso di aiutarli regalando loro del denaro. "Una piccola spinta per realizzare i vostri sogni" l'ha definita Michelle Hunziker. Meno di diecimila euro che hanno permesso a Chiara e Giuseppe di aprire l'attività.