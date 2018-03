Culle in cartone e kit per la pappa: per i bimbi bisognosi c'è "una cesta per la vita" | VIDEO

L'iniziativa è stata realizzata dall'associazione "Qui" con il finanziamento dell'8x1000 della Chiesa Valdese. Finora sono stati prodotti e distribuiti circa 75 lettini.

All'interno della "cesta per la vita" è possibile trovare un materassino e un kit per l'igiene, per l'allattamento e per la pappa. "L'idea è nata - spiega la referente di "Qui Palermo" Daniela Tomasino - dopo che siamo venuti a conoscenza di una buona pratica che esiste in Finlandia dove, per ogni nuovo bambino nato, alla mamma viene donata una cesta di cartone con diversi prodotti dentro. Noi abbiamo pensato di farlo per aiutare alcune mamme che hanno più bisogno. Ringraziamo la chiesa valdese che ci ha sostenuti".