VIDEO | La lunga attesa dei siciliani per la cassa integrazione, tra ritardi e polemiche per il bonus ai regionali

Le Iene ripercorrono l'accidentato percorso delle pratiche inviate dalla Regione all'Inps, passando per l'accordo, poi non raggiunto, per dare un incentivo agli impiegati della Regione incaricati di lavorare sulle richieste