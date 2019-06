Pericolo crollo in sala da pranzo: "Costretta a cacciare da casa i miei nipotini" | VIDEO

Abita da 30 anni in una casa popolare in via Giovanni Di Luigi, a Ciaculli, dove trascorre ogni inverno circondata da secchi e strofinacci che raccolgono l'acqua che cade dal tetto della stanza. "Non pago più l'affitto. Ceno con una lampadina: ho paura di un cortocircuito"