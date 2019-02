Dall'Asia e dal Messico: farfalle mondiali a Palermo, il Museo Riso diventa un paradiso tropicale | VIDEO

C'è la Morpho che appena apre i suoi ventagli variopinti si mostra in tutti i suoi riflessi del blu. E la Monarch Danaus plexippus che nella stagione migratoria riesce ad attraversare quasi 5 mila chilometri, dagli Stati Uniti alla California o al Messico. Questi sono solo alcuni degli splendidi esemplari "segretamente" custoditi nel paradiso tropicale della "Casa delle Farfalle" del Museo Riso, che dalla giornata di San Valentino a metà giugno sarà aperta a tutti i curiosi e appassionati. Uno scrigno magico, ideato da Enzo Scarso, pronto a svelare tutte le curiosità su questi e tanti altri insetti rari. Ma è bene prestare attenzione a non calpestare eventuali farfalle poggiate per terra e a non toccarle. Per tutte le informazioni su orari, costi e atteggiamenti da adottare, visitare il sito ufficiale