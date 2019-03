Bimbi e genitori in corteo dietro al carro di cartapesta: a Brancaccio sfila il Carnevale | VIDEO

I bambini e i genitori della scuola “Francesco Orestano” hanno sfilato per le vie di Brancaccio. Il corteo, composto da circa 800 persone, è stato il protagonista del Carnevale nel quartiere. In strada anche il piccolo carro di cartapesta "Il bruco e la farfalla" realizzato dall'istitito scolastico. Il tema è quello della trasformazione: la farfalla nasce dal bruco e vola libera.

L’iniziativa della scuola è nata quattro anni fa ed è diventata un appuntamento fisso di divertimento e incontro per le famiglie. Coriandoli e maschere hanno colorato il quartiere, coinvolgendo tutti a ballare. Anche i nonni hanno partecipato alla festa di Carnevale. “Il rapporto con le famiglie - dice la dirigente scolastica Palma Sicuro - è importante per risolvere le problematiche sociali e comportamentali dei bambini. La scuola è sempre in primo piano, parte integrante del territorio”.