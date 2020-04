VIDEO | Cargo dalla Cina per combattere il virus: "La guerra non si può fare con la fionda"

Il governatore siciliano non nasconde la sua felicità per le 40 tonnellate di mascherine, guanti e altri dispositivi destinati agli ospedali dell'Isola: "Compresa la difficoltà della Protezione civile nel far fronte a tutte le richieste ci siamo mossi per trovare un rimedio"