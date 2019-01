Capodanno col botto nonostante i divieti, fuochi d'artificio sul cielo di Palermo | VIDEO

Palermo ignora i divieti di Capodanno. Se in piazza, dove Goran Bregovic aveva preannunciato un ultimo giorno dell'anno "pazzo", tutto sembrerebbe essere filato liscio, lo stesso non si può dire per il resto della città. Allo scoccare della mezzanotte i cieli del capoluogo sono stati sommersi da una miriade di fuochi d'artificio e le strade da petardi, come nelle immagini del video girato ad Altarello.

Ad ora sono tre i feriti ricoverati in ospedale per l'esplosione di botti e dimessi nella notte. Due persone, un uomo di 57 anni e uno di 33, sono state trasportate al Buccheri La Ferla: il primo sarebbe stato colpito dalle schegge di un petardo vicino all'orecchio sinistro, mentre il secondo sarebbe stato "investito" da un scarica di petardi gettata per strada, riportando ferite al bacino.

L'ultimo ferito, un uomo di 31 anni, è stato trasportato al Civico per escoriazioni e ustioni alla mano sinistra e all'arcata sopracciliare destra. Le loro condizioni non hanno destato preoccupazioni e i pazienti sono potuti tornare a casa con prognosi comprese tra i 7 e i 10 giorni. Sugli episodi indagano i carabinieri. Nelle ultime ore però il bilancio dei feriti sembra destinato a salire.