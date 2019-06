Il "Capannone" del Borgo ha di nuovo il suo campetto: "Qui il papà di Giuni Russo vendeva il pesce" | VIDEO

Recuperato e restituito alla città il campetto di calcio del "Capannone", al Borgo, abbandonato da tempo. L'impianto è stato inaugurato nel primo pomeriggio in occasione della quarta edizione delle BorgOlimpiadi.

“Lo restituiamo - ha sottolineato il vicesindaco Fabio Giambrone - alla città, ai tanti bambini e alle tante realtà di Borgo Vecchio. Un momento importante, che si inserisce nella pianificazione degli interventi di riqualificazione che l’assessorato al Decoro Urbano sta promuovendo su tutte le otto circoscrizioni, attraverso la promozione di un’azione forte di ascolto e di partecipazione dell’intera città". Il vicesindaco ha ringraziato la Reset che ha realizzato materialmente il recupero, i funzionari tecnici dell’assessorato al Decoro che hanno messo a disposizione le loro esperienze e le associazioni del quartiere”.

"Sarà certamente responsabilità del Comune - ha aggiunto il sindaco Orlando - fare nuove manutenzioni ordinarie quando sarà necessario, ma è responsabilità di tutti gli abitanti di Borgo Vecchio, far sì che questo spazio resti fruibile e sicuro, come oggi lo consegniamo". Presente anche Marco Frasca Polara, presidente dell'Ottava circoscrizione: Il campo è finalmente tornato a essere un piccolo centro di aggregazione per ragazzi del quartiere".