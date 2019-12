VIDEO | Paura a Capaci, scoppia incendio in appartamento: morto cagnolino

Paura nel primo pomeriggio a Capaci per un incendio scoppiato in un appartamento al primo piano di uno stabile in via D'Annunzio. A dare l'allarme sono stati alcuni condomini, preoccupati per la presenza del fumo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Le squadre giunte sul posto hanno domato il rogo e verificato l'agibilità dell'intero stabile. Nell'appartamento c'era un cagnolino, trovato ormai privo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, a causare le fiamme potrebbe essere stato un cortocircuito. Saranno effettuati accertamenti sull'impiato elettrico.

