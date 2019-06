Dal PalaMangano a piazza Bellini: tutto pronto per i Campionati assoluti di scherma | VIDEO

Ben 500 gli atleti a scendere in campo dal 6 al 9 giugno per la 100esima edizione della manifestazione. Nella struttura di via Ugo Perricone Engel in 4 giorni saranno disputate 12 gare di scherma olimpica, 18 di scherma paralimpica e 2 per non vedenti. Finali nella piazza all'ombra della Martorana. L'annuncio di Orlando: "Consegniamo il Pallone di viale del Fante alla Federazione"