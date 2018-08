Palermo piange per Rita, Grasso: "Abbraccia Paolo e Giovanni e digli che non ci fermeremo" | VIDEO

In via Bernini, in quel bene confiscato alla mafia che nello scorso gennaio è divenuto la sede del Centro Studi Borsellino, di cui Rita era presidente, ci sono gli amici di sempre, che da anni la seguivano nelle sue battaglie per la ricerca della verità. Ci sono le istituzioni (l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, il prefetto Antonella De Miro e il sindaco Leoluca Orlando). Le sue nipoti, strette in un abbraccio. Tanti cittadini e scout, venuti per portare avanti il messaggio di Paolo e Giovanni - così come aveva sempre voluto Rita - proprio a partire dai più giovani.

La camera ardente resterà aperta fino alle 20 di questa sera e dalle 7 alle 9 di domani; i funerali si svolgeranno alle 11.30 nella chiesa della Madonna della Provvidenza-Don Orione, in via Ammiraglio Rizzo. Grasso: "Che lei possa abbracciare Paolo, Agnese, Giovanni e Francesca e dire loro che noi continueremo, non ci fermeremo nella ricerca della verità e giustizia".