Lo Piccolo jr, detenuto e papà: "Quei summit segreti con i boss nel cantiere nautico a Barcarello" | VIDEO

Il video relativo al provvedimento interdittivo (disposto dal prefetto) per la Nautica Barcarello: documentati incontri segreti tra esponenti di Cosa nostra. Calogero Lo Piccolo organizzò un summit quando era ancora in permesso premio per la nascita del figlio primogenito