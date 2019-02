Bruno Barbieri in Fiera per Expocook: "Appena arrivato a Palermo mi è tornato il sorriso" | VIDEO

Pioggia di selfie per il noto chef (sette stelle Michelin in carriera) ospite della fiera "del cibo e del buon bere". "Sono partito da Milano stressato, ma una volta respirata quest'aria mi sono sentito già meglio". Il giudice di Masterchef resterà in Sicilia per "4 hotel"