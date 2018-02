Brumotti e la troupe di "Striscia" aggrediti allo Zen, ecco cosa è successo | VIDEO

L'inviato della popolare trasmissione era nel quartiere per documentare come viene gestito lo spaccio di stupefacenti. Oggetti, pietre e blocchi di cemento sono stati scagliati contro l'auto. Sulla pagina Facebook del tg satirico è stato pubblicato un breve estratto - senza audio - di quanto accaduto. A corredo del video solo una scarna didascalia: "Le immagini scioccanti dell'aggressione a Abbombazza 100% Brumotti avvenuta nel quartiere Zen di Palermo. Questa sera seguiranno aggiornamenti a Striscia la notizia".

Intanto non si spegne il dibattito su quanto accaduto. Le associazioni che da anni lavorano allo Zen, pur condannando i gesti violenti, criticano anche l'operato di Brumotti: "Pensiamo che mostrare gli effetti del disagio sociale, senza indagarne le cause, non sia giornalismo, ma sciacallaggio. E a pagare lo scotto dell’ennesimo sensazionalismo sullo Zen rischia di essere ancora una volta la comunità tutta".