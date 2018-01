"Ogni quartiere abbia uno spazio per i meno fortunati", la proposta di Biagio Conte | VIDEO

Il missionario laico lancia un messaggio di speranza alla collettività da una vecchia cella in montagna, dove in passato ha vissuto un eremita.

Il fondatore della Missione Speranza e Carità, dopo avere dormito per diverse notti in strada come dimostrazione di vicinanza ai senzatetto, ha sospeso il digiuno e ha deciso di trascorrere alcuni giorni in preghiera tra le cime palermitane. Sente di dover continuare a condividere le condizioni di difficoltà in cui vivono "tanti fratelli". A un volontario medico della Missione che ogni due giorni lo raggiunge per accertarsi delle sue condizioni di salute, ha affidato un messaggio rivolto a tutti e in particolare alle istituzioni.

Secondo il missionario sarebbe opportuno "creare in ogni quartiere uno spazio che accolga e aiuti i disagiati". Un modo per "prevenire l'emarginazione" e non "portare le persone alla condizione di abbandono e solitudine". E ancora "spazio per gli ammalati, i disabili, i bambini e gli anziani. Se ci uniamo tutti insieme, istituzioni, autorità, forze dell'ordine, missioni, associazioni, varie religioni e anche chi non crede, possiamo creare un modo migliore".