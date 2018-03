"Oggi niente scuola, ci sono Benji e Fede": la pioggia non ferma le baby fan in delirio | VIDEO

In centinaia si sono date appuntamento fin dalle prime ore del mattino davanti alla libreria La Feltrinelli di via Cavour per un bacio, un autografo e una foto con i propri beniamini.

Tra le baby fan, accompagnate dalle mamme, c'è anche chi li ha attesi all'aeroporto per vederli in anteprima. Il duo milanese, tra abbracci e lacrime, ha firmato le copie del nuovo disco "Siamo solo Noise" già ai vertici delle classifiche e inciso con la collaborazione del rapper Shade.