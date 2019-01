Mondello silenziosa e solitaria, l'altro fascino della borgata d'inverno | VIDEO

Lontana dal fragore estivo, dai tuffi e dagli schiamazzi, la spiaggia appare assorta come una poesia montaliana. C'è chi passeggia in compagnia dei propri piccoli e chi degli amici a quattro zampe. Chi si scalda, colpito da un tiepido sole, chi osserva l'infrangersi delle onde e chi, con pinne e bombole, si immerge in tutte le sfumature del blu