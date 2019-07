"Mia figlia Beatrice uccisa a 4 mesi, finché avrò respiro voglio giustizia" | VIDEO

Il dolore di Betty Morici, la mamma della piccola morta nell'agosto 2018 dopo un lungo calvario: venne operata a Taormina e poi trasferita a Roma. La neonata era entrata in sala operatoria per un problema al cuore, da quell'intervento non si è più svegliata