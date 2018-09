"Le vie dei tesori" dal cielo, a bordo di un Piper si vola sopra le meraviglie di Palermo | VIDEO

Palermo dall’alto, come il primo pilota che la sorvolò. Con "Le Vie dei Tesori" la città potrà essere ammirata a bordo di Piper quadriposto in partenza dall’Aero Club Palermo di Boccadifalco, intitolato al comandante Beppe Albanese, che legò il suo nome al mitico Giro aereo internazionale di Sicilia. Venti minuti tra decollo, volo e atterraggio, con un massimo di tre passeggeri per ogni velivolo, condotto da piloti di grande esperienza. Un’esperienza che consentirà di ripetere quella del primo volo sulla città, l’impresa pionieristica compiuta da Clemente Ravetto.

Così come quest'ultimo - pilota piemontese di origine formatosi in Francia e poi stabilitosi a Palermo - il primo maggio 1910 accendeva il motore del suo velivolo Voisin, prendeva velocità e si alzava verso il cielo, realizzando il primo volo del Sud Italia, analogamente i passeggeri avranno la possibilità di vivere la stessa emozione. Un itinerario che si estenderà fino a Mondello. Un modo di accostarsi ai valori della cultura aeronautica per apprezzare il territorio da un'altra prospettiva. I luoghi vissuti quotidianamente assumeranno un'altra connotazione. Al termine dell'esperienza sarà consegnato ai passeggeri il "battesimo del volo", un piccolo souvenir dell'esperienza vissuta. I partecipanti potranno lasciare i propri commenti in un libro dei voli-tesori istituito per l'occasione.

Appuntamento in piazza Pietro Micca dal 5 ottobre al 4 novembre ogni venerdì, sabato e domenica alle 10, alle 11, alle 12, su prenotazione. Il volo non si svolgerà in condizioni meteo sfavorevoli. Contributo: 25 euro (per ticketing: 12 persone per ogni turno). Chiunque vorrà prestarsi al volo si dovrà presentare 15 minuti prima per ricevere informazioni generali e sui comportamenti da assumere finalizzati alla sicurezza; dovrà sottoscrivere il modulo di adesione all'iniziativa con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali; dovrà consegnare fotocopia del documento di identità.