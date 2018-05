Anche slip e copertoni tra gli scogli, Rap e Retake Palermo puliscono il porticciolo della Bandita | VIDEO

Copertoni di tir, casse altoparlanti di auto e biancheria intima. Sono solo alcuni degli oggetti che i lavoratori della Rap e i volontari di Retake Palermo hanno rinvenuto tra gli scogli e il porticciolo della Bandita (siamo in via Messina Marine, all'altezza del civico 673), in occasione della giornata europea "Let’s Clean-Up day, puliamo l'Europa".

Con spazzatrici, furgoni, motolambri ma anche con guanti, scope e sacchetti gli operatori ecologici afferenti all'area del suolo e i cittadini attivi dell'associazione hanno dato insieme un segnale di collaborazione importante per la salvaguardia dell'ambiente. Recuperate circa quattro tonnellate di rifiuti, tra diserbo e oggetti abbandonati lungo il porticciolo. Rap ha inoltre allestito un desk informativo per la promozione della raccolta differenziata, omaggiando i presenti di sacchetti per la raccolta delle feci dei cani. Tra i volontari di Retake Palermo anche Maria Groot, una giovane giornalista olandese, che vive a Palermo da un anno.

"Esistono a Palermo delle splendide realtà di partecipazione e cittadinanza attiva - dicono il sindaco Leoluca Orlando e il vice sindaco Sergio Marino - e Retake è una di queste. Ai volontari dell'associazione e al personale della Rap va il nostro ringraziamento per la sensibilità e per questa iniziativa che è un invito rivolto a tutti i cittadini perché amino e rispettino Palermo, il suo mare, la sua costa che sono patrimonio di tutti noi". Presenti all'iniziativa anche il presidente della Terza Commissione Consiliare, Paolo Caracausi e Mario Greco, presidente della Seconda circoscrizione.

(Si ringrazia Massimo Fabbricatore per le immagini della pulizia girate col drone).