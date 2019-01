Capodanno in musica per i bimbi di Zen e Brancaccio: concerto dei piccoli al Teatro Massimo | VIDEO

Primo concerto di Capodanno del Teatro Massimo. A cantare il Coro di voci bianche, il Coro Arcobaleno e la Cantoria del Teatro Massimo diretti da Salvatore Punturo, mentre a suonare c'era la Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca. Ad applaudire i loro coetanei anche un centinaio di bambini provenienti da Danisinni, dallo Zen, dal Centro Padre Nostro e componenti dell’Orchestra e Coro Brancaccio, presenti grazie ai biglietti donati dal sovrintendente Francesco Giambrone. All’arrivo al Teatro Massimo i giovanissimi ospiti hanno trovato ad accoglierli il presidente della Fondazione Teatro Massimo Leoluca Orlando e il sovrintendente Giambrone, che ha donato a ognuno una copia del calendario della Massimo Kids Orchestra.

Per il sindaco, che insieme all’assessore Giovanna Marano ha assistito al concerto dal palco reale insieme a una ventina di bambini, "Il Teatro Massimo apre il nuovo anno, e non poteva essere altrimenti, confermando il proprio ruolo centrale non solo per la cultura, ma anche e soprattutto per il legame fra il mondo della cultura e quello della solidarietà a Palermo. Un teatro che sempre più è 'diffuso' nella città, di cui coinvolge i cittadini e i quartieri e ai cui cittadini e quartieri è fortemente legato".

Alle 18.30 nuovo appuntamento con il tradizionale concerto di Capodanno realizzato in collaborazione con la Presidenza del consiglio comunale di Palermo: l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo saranno diretti dal direttore russo Valentin Uryupin, maestro del Coro Piero Monti. "Con questi due concerti ' sottolinea il sovrintendente Francesco Giambrone - il Teatro Massimo intensifica il suo impegno nel segno della solidarietà: come già da diversi anni, le stelle che decorano nel periodo delle feste di fine d’anno la scalinata d’ingresso sono quelle dell’Ail: una parte del ricavato del concerto pomeridiano sarà devoluto in beneficenza a favore del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico e dell’Associazione Piera Cutino per la Ricerca sulla Talassemia".

Il concerto del mattino è stato ripreso e trasmesso sul maxischermo in piazza Verdi, dove moltissimi si sono fermati ad assistere allo spettacolo, e in streaming sul sito del Teatro Massimo.