I bimbi e la raccolta differenziata: in via Gorizia un tappeto rosso al posto dei rifiuti | VIDEO

Lungo la strada che prende vita a pochi passi da via Roma da anni insistevano numerosi ingombranti. Con l'avvio del porta a porta, via Gorizia è stata presa di mira anche da decine di sacchetti di indifferenziato, gettati da chi non vuole fare la raccolta differenziata. Guidati dal vice presidente della Prima circoscrizione Antonio Nicolao, alcuni alunni della scuola Rita Atria hanno affisso dei cartelloni per ricordare alla cittadinanza che "l'ambiente è nelle vostre mani". Sul marciapiedi, che da anni era inibito al passaggio dei pedoni, è stato anche posizionato un tappeto rosso natalizio, mentre la Rap, che ha pulito per tre giorni il luogo, ha affisso un cartello per ricordare la presenza di telecamere di videosorveglianza