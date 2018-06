Massacrato da 40 persone mentre gli altri guardavano: "Via i violenti da Ballarò" | VIDEO

Organizzato un "consiglio di strada": così commercianti e residenti hanno voluto manifestare la loro vicinanza nei confronti di un ragazzo ivoriano di 17 anni, ridotto in gravissime condizioni dopo l'aggressione di sabato notte in un pub in piazzetta Mediterraneo