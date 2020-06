Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | A Balestrate l'Sos per una ragazza dispersa in mare: le immagini delle ricerche

Uomini della guardia costiera, della polizia e dei vigili del fuoco mobilitati dal primo pomeriggio per la segnalazione di una giovane in difficoltà. La zona è perlustrata dall'alto con un elicottero e dalle pattuglie in acqua