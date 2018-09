In occasione dell'apertura dell'anno scolastico, genitori, insegnanti, giovani provenienti dalla comunità per minori stranieri non accompagnati "Panta Rei" e i piccoli della scuola "Tom e Jerry" si sono riuniti nella villetta Giuseppe Tricoli, in via Leonardo da Vinci, per lanciare un messaggio di pace e inclusione. Presente l'assessore comunale alle Politiche giovanili, Giovanna Marano: "I bambini ci danno lezioni di vita ogni giorno"