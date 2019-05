Palermo chiama e le scuole rispondono, al porto sbarcano 1.500 studenti | VIDEO

Sono arrivati gridando "Noi la mafia non la vogliamo" e scandendo i nomi di "Giovanni e Paolo": "Siamo qui per ricordare Falcone e Borsellino, due magistrati ma anche due uomini nel vero senso della parola". Con loro anche docenti e membri delle Istituzioni. Il ministro della Giustizia Bonafede: "No alle polemiche, le istituzioni devono restare unite"