Il balzo, il pugno in faccia e la rapina alle Poste: colpo ripreso dalle telecamere | VIDEO

La polizia è riuscita a risalire all'identità dei quattro malviventi che, nell'estate 2018, avrebbero assaltato le filiali di via Oreto, via Boccadifalco e via Federico Ferrari Orsi portando via un bottino di circa 8 mila euro