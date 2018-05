Undici arresti alla Noce, Ruperti: "Quando le vittime si ribelleranno finirà la mafia" | VIDEO

I retroscena dell'operazione "Settimo quartiere". Al vertice della famiglia mafiosa c'è Giovanni Musso, pluripregiudicato e noto per essere stato coinvolto nella rapina miliardaria del 1995 alle poste. Pressanti le richieste di pizzo ai commercianti della zona. Il capo della Squadra Mobile Ruperti: "Qualcosa si muove come denunce, ma non è la risposta globale che manderebbe finalmente mafiosi e pseudo mafiosi a lavorare"