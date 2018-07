Operazione Immigratis: "Meccanismo garantito dalla complicità dei commercialisti" | VIDEO

Il capo della Squadra Mobile Rodolfo Ruperti parla dell'ultima operazione, eseguita con la guardia di finanza, che ha permesso di smantellare un'organizzazione che sfruttava finti posti di lavori e false dichiarazioni dei redditi per far arrivare in Italia centinaia di migranti