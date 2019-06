Furti in case e b&b, si arrimpicavano su per le grondaie come degli scoiattoli | VIDEO

Sono almeno sedici gli episodi ricostruiti dalla polizia che ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre uomini (più un quarto ai domiciliari). Tra questi l'ormai noto ladro conosciuto come Diabolik. I colpi sono stati messi a segno nell'estate di Palermo Capitale della cultura