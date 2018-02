Controlli a tappeto tra i padiglioni dopo l'assalto alla troupe di Striscia la notizia: la polizia irrompe in un appartamento e sequestra pistole, fucili, munizioni e un grosso quantitativo di droga. Famiglia in manette per "produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo"