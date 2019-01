Gli scooter violano l'area pedonale, la "rabbia" di padre Max: "Albergheria zona abbandonata" | VIDEO

Padre Massimiliano Turturici, conosciuto come padre Max, si muove tra i tesori del percorso Unesco che circondano la "sua" chiesa, quella dedicata a San Giuseppe Cafasso, e racconta le difficoltà di un quartiere "di sere B e trascurato dalle istituzioni" come quello dell'Albergheria. In vicolo dei Benedettini c'è un'area pedonale "violata", dove gli scooter sfrecciano all'ombra di Palazzo d'Orleans rischiando di investire i bambini che giocano a pallone, ci sono gli alberi i cui rami rischiano di danneggiare il tetto della chiesa della Pinta e le auto parcheggiate in divieto di sosta perenne. Ma l'elenco dei disagi non finisce qui.

"Qui ci sono tutti i tipi di problemi che possono esistere in ogni comunità. Se il quartiere viene abbandonato dalle istituzioni, i ragazzi che sono in mezzo alla strada, non avendo alternative, non prendono delle buone strade. Dobbiamo dare ai nostri giovani l'opportunità di fare qualcosa, non solo grazie alle parrocchie". E proprio per questo ha ricordato con dispiacere un episodio che aveva provato a dimenticare: "L'anno scorso abbiamo realizzato il Villaggio di Babbo Natale per regalare uno spazio ai più piccoli, fargli prendere lo zucchero filato e tanto altro. Tra autorizzazioni e permessi abbiamo trovato diversi ostacoli e alla fine ci hanno anche sequestrato il trenino che utilizzavamo per regalare ai bambini un momento di felicità".