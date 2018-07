Vinicio Capossela incanta il Teatro di Verdura, standing ovation per il cantautore di pirati e sirene | VIDEO

Prima data siciliana per il tour per l'artista nato ad Hannover che ieri si è esibito con l'orchestra del Teatro Massimo, per la direzione di Stefano Nanni. Prossime tappe il 15 e il 16 luglio a Taormina e Noto