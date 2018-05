Palermo si raccoglie ai piedi dell'albero Falcone: "La mafia è silente, combattiamo coltivando speranza" | VIDEO

Alle 17.58, ora dell'esplosione a Capaci, la città intera si è fermata per ricordare le vittime delle stragi del 1992. In via Notarbartolo studenti arrivati da tutta Italia ed esponenti delle istituzioni. La sorella di Giovanni Falcone, Maria: "Non abbiamo ancora vinto le mafie, ma le gente è con noi"