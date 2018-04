Un calcio all'illegalità, Rispoli incontra i detenuti del Malaspina: "Seconda chance per tutti" | VIDEO

Il vicecapitano del Palermo e il magistrato Vittorio Teresi si sono sfidati in campo per segnare un simbolico gol di riscatto, che sia da esempio per i ragazzi nella vita.

Il magistrato in porta e il campione al dischetto. "Per chi ha commesso un errore - ha detto il difensore goleador, Andrea Rispoli - ci deve sempre essere la possibilità di rimediare, tutti devono avere una seconda occasione".

A promuovere l'iniziativa, cui hanno preso parte anche gli studenti dell'istituto Almeyda-Crispi, il consigliere comunale Marcello Susinno e Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione. Proprio Nicolao ha lanciato una proposta rivolta ai ragazzi dell'istituto penale Malaspina. "Stiamo mettendo a punto un protocollo d'intesa con la struttura - spiega - per impiegare i giovani in attività di pubblica utilità nella circoscrizione del centro storico, un'azione senza precedenti, che mira a un'interazione concreta con la società".