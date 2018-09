Sul piano della Cattedrale le prove dello spettacolo ideato da Piero Castellacci, don Giuseppe Calderone e Michele Paulicelli, per la regia di Enzo Paolo Turchi e con Paride Benassai. Appuntamento domani, venerdì 14 settembre, alla vigilia della visita pastorale di Papa Francesco in città, alle 20.30 in piazza Ruggero Settimo. Replica dal 16 al 19 settembre al Teatro di Verdura