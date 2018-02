Tifosi cantano sotto la grandine, arriva il presidente: "Sono qui per voi, forza Palermo" | VIDEO

Neanche le proibitive condizioni meteo hanno impedito un coraggioso gruppo di tifosi rosanero di partecipare (anche se dall'esterno) all'ultimo allenamento prima di Palermo-Foggia. Una manifestazione di attaccamento alla squadra che ha convinto Giammarva a ringraziare gli aficionados

Il Festival di Sanremo sarà anche finito, ma a Palermo i tifosi hanno appena iniziato a cantare. Neanche la pioggia - o la grandine - ha impedito a circa 50 sostenitori del club rosanero di recarsi a Boccadifalco per cercare di incitare la squadra in vista del match di domani contro il Foggia. Un piccolo assaggio dell’aria che si potrà respirerà domani sera al Renzo Barbera. Tanti cori ma anche l’opportunità di confrontarsi con il presidente Giammarva che ha voluto fortemente incontrare i tifosi questa mattina.

“Voi con noi e noi con voi”, queste le parole del presidente che ha avuto così l’opportunità di ringraziare i tifosi. Dopo tanti mesi di assenza, protesta e diffidenza qualcosa sta finalmente cambiando. I tifosi e la squadra adesso sono un po’ più vicini. In virtù dei risultati maturati nel pomeriggio di ieri fra l’altro quella contro il club pugliese per il Palermo sarà una partita fondamentale che potrebbe rilanciare gli uomini di Tedino in vetta alla classifica in compagnia di Empoli e Frosinone.