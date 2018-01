Doppio allarme bomba tra via Notarbartolo e via Libertà: le immagini | VIDEO

A seguito di alcune telefonate alla sala operativa del 113 gli agenti della polizia sono intervenuti in via Notarbartolo, all’angolo con via Libertà, per la presenza di due pacchetti lasciati all'interno delle cassette in cui si ripongono gli effetti personali all'ingresso del Monte dei Paschi di Siena.

Nel giorno della visita del primo ministro visita del primo ministro Paolo Gentiloni per la cerimonia inaugurale dedicata a Palermo capitale della cultura 2018, una volta transennata l’area gli artificieri hanno fatto brillare uno dei due pacchetti prima di passare al secondo. Dopo l’esplosione la circolazione è stata ripristinata e il traffico, andato nel frattempo in tilt, è tornato alla normalità.