Corso dei Mille, allarme bomba a scuola: evacuato l'istituto Pietro Piazza | VIDEO

A far scattare le misure di sicurezza intorno alle 11.30 una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno. Gli studenti hanno abbandonato l'edificio per consentire l'intervento di cinofili e artificieri

"La polizia - spiega a PalermoToday il dirigente scolastico, Diego Maggio - sta verificando piano per piano e aula per aula, ma ormai possiamo dire che si è trattato di un falso allarme. La segnalazione è stata fatta con una chiamata al 113 che sarebbe partita da un cellulare. Non è da eslcudere, quindi, che gli agenti abbiano già individuato il responsabile".

(immagini girate da Gaetano Greco)