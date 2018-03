Alimentazione e sport, l'esame del Dna per la ricerca del benessere | VIDEO

Personalizzare l'attività fisica e influire sul metabolismo alla luce delle informazioni che emergono dalla genomica. Se n'è parlato oggi al Grin Club Strasburgo.

Un nuovo stile di vita improntato al benessere è possibile attraverso l'esame del Dna. Lo sostengono esperti del settore come Daniele Tedeschi, docente al master in Biotecnologie dell’Università di Messina, e la nutrizionista Lelia Testasecca. Un obiettivo che è possibile raggiungere attraverso la conoscenza del proprio organismo. Di Dna, alimentazione e attività fisica si è parlato oggi nella palestra di via Gran Bretagna, nel corso della conferenza “Genomica e nutrizione al servizio dello sport”.

Tra gli ospiti, anche Vincenzo Alagna, personal trainer, Gaspare Federico, direttore tecnico, e Daniela Volpe, che si occupa di sanità integrata. "In funzione di come si attivano i nostri geni - spiega il dottor Tedeschi - possiamo comprendere quali sono i meccanismi endogeni di ciascuno di noi e dunque come possiamo, mangiando bene e facendo una corretta attività fisica, arrivare a una qualità della vita superiore".