E' palermitano il piccolo "Alfredino" de "La Vita Promessa": "Sognando James Bond" | VIDEO

Per lui è stata la sua prima esperienza nel mondo del cinema. Francesco Giammanco, palermitano, ha 12 anni, frequenta la terza media e il suo volto e il suo carattere vivace e sicuro sono stati subito scelti da Ricky Tognazzi per interpretare il più piccolo dei figli di Carmela, interpretata da Luisa Ranieri. Francesco è così apparso nelle prime due puntate della fiction andata in scena su Rai 1, dove ha rappresentato "Alfredino", il nuovo e il futuro in seno alla povera famiglia trasmigrata in America, posto all'attenzione di un ricco mecenate, che gli insegna gratuitamente a far di conto, la lingua e alcuni rudimenti di strategie commerciali.

Nei prossimi due episodi della fiction campione di incassi con quasi 6 milioni di telespettatori, cederà il posto a un altro protagonista, che interpreterà Alfredino da grande. Lui racconta così a PalermoToday la sua esperienza: "E' stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché questo telefilm ci fa capire che anche noi siamo stati migranti"