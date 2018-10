Aggressioni negli ospedali, infermieri a lezione di arti marziali: "Impariamo a difenderci" | VIDEO

Arti marziali, autodifesa e tecniche di rilassamento per aumentare l'autocontrollo nelle situazioni difficili all'interno degli ospedali. E' stato presentato oggi nella palestra Táo Jiā di via Sampolo, attraverso una lezione dimostrativa a un gruppo di infermieri del sindacato Nursind, il programma di 40 ore di lezioni dedicate agli operatori sanitari, negli ultimi mesi al centro delle cronache per aggressioni e purtroppo anche per casi di suicidio.

Le lezioni saranno gratuite e verranno orientativamente suddivise in 20 ore di difesa personale, 10 di benessere del corpo e 10 ore di rilassamento mentale (Tai chi) con l'aiuto anche di psicologi. La parte marziale aiuta ad avere una panoramica della situazione e a dare sicurezza di gestione del momento. La parte ginnica a mantenere il corpo sano e quindi un benessere psicofisico. La parte meditativa a scaricare le tensioni giornaliere e quindi a gestire attimi di panico in maniera più serena. Le tre fasi, se studiate e messe in atto correttamente, aiuteranno i praticanti ad avere una maggiore consapevolezza del controllo delle emozioni.