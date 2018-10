Gli abusivi della Noce "chiamano" la Petyx: "Chi ti ha picchiato è un vile, noi disperati senza un tetto per i nostri figli" | VIDEO

Con sacrifici e piccoli lavori in muratura hanno trasformato gli ex uffici della delegazione comunale di via Giuseppe Savagnone, alla Noce, in abitazioni. Dall’occupazione dell’immobile, a giugno scorso, si sono impegnati per rendere vivibili quegli ambienti e garantire un tetto sulla testa dei tanti bambini (27) che stanno lì. “Noi condanniamo il gesto di quel vigliacco, la violenza non è mai giustificabile”, urlano in coro.

Dopo l’episodio di violenza che ha coinvolto Stefania Petyx, l’inviata di “Striscia la notizia”, è stato intimato loro lo sgombero: hanno 24 ore per lasciare quell’edificio (di proprietà privata) e trovarsi un’altra sistemazione. Alcuni di loro sono iscritti, anche da 15 anni, nelle graduatorie per ottenere un alloggio popolare: “Orlando, Salvini, aiutateci voi. I nostri figli hanno diritto ad avere una casa. Regolarizzateci, siamo disposti anche a pagare qualcosa per restare qui”.

La redazione di PalermoToday ha provato a chiedere una replica all'Amministrazione comunale che però ha preferito per il momento non rilasciare alcuna dichiarazione in merito.