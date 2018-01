Villa Sofia-Cervello, gli addetti alle pulizie protestano: "No al taglio degli stipendi" | VIDEO

Il nuovo bando di gara ridurrebbe le ore lavorative degli operatori da 24 a 15, con il conseguente ribasso degli stipendi.

Dopo la protesta di ieri davanti all'assessorato all'Economia, i lavoratori della ditta Dussman Service si spostano in piazza del Parlamento davanti alla sede dell'Assemblea regionale siciliana.

"Il bando - dice Daniele Barbera dell'Usb - non è tanto chiaro perché non c'è nessuna salvaguardia per i lavoratori. Chiediamo che venga inserita una mozione all'Ars in base a cui in tutti i bandi d'appalto degli ospedali sia prevista una clausola sociale per cui nel cambio di azienda non vengano toccati i trattamenti economici della ditta uscente".