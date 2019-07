Tornano le fontanelle vicino ai monumenti: "Ce ne saranno 10 in centro entro l'anno" | VIDEO

La prima fontanella in ghisa è stata installata in via Volturno, a pochi passi dal teatro Massimo. Di Martino: "Acqua bene comune, quella erogata da Amap è sicura e controllata". Con una spesa di circa 15 mila euro si valorizzerà il percorso arabo-normanno. Storicamente le fontanelle furono collocate in città in una ventina di anni tra il 1886 ed il 1910